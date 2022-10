Stiri pe aceeasi tema

- Intalnire de gradul zero intre Daniel Onoriu și Isabela. Cei doi au dat nas in nas chiar la un supermarket. Fostul pilot nu era singur, ci insoțit de actuala iubita. Fosta soție a pilotului face declarații in exclusivitate la Antena Stars, despre actuala partenera de viața a acestuia, dar spune și care…

- La evenimentul de botez al finutei sale, care a avut loc cu cateva zile in urma, Tzanca Uraganu a fost naș. Manelistul, impreuna cu frumoasa sa partenera, Marymar, au fost sufletul petrecerii. Insa, cei doi au avut parte de un moment neplacut, chiar in timpul in carte micuța botezata se afla la biserica.

- Daniel Onoriu s-a desparțit de curand de actuala lui soție și are planuri mari sa se intoarca la fosta și prima lui soție, pe nume Mihaela. In exclusivitate pentru Antena Stars, pilotul de raliuri a dat cateva declarații despre faptul ca regreta ca a parasit-o pe fosta sa partenera de viața.

- George, de la "Insula Iubirii", a acordat primul interviu, in exclusivitate pentru Antena Stars, dupa ce a fost acuzat ca și-ar fi agresat fizic fosta cumnata. Barbatul explica exact ce s-a intamplat intre el și Simina.

- Andreea Balan este o mama extrem de fericita și implinita. Ella Și Clara ii fac fiecare zi mai frumoasa și impreuna au parte de multe momente frumoase. Recent, artista a postat un video in care Clara, fiica cea mica, apare cu bretonul taiat extrem de scurt. Se pare ca cea mica a vrut sa aiba parte de…

- Simona Florescu a fost tot timpul o femeie frumoasa, insa cu toții se intreaba care e secretul pentru care fosta soție a lui Ion Dichiseanu arata atat de bine. In direct la Antena Stars, cantareața a marturisit cum are grija de corpul ei.

- Adelina Nica a oferit primele declarații dupa procesul de ieri, in exclusivitate la Antena Stars. Vestea ca Adelina Nica și Mihai Costea nu mai formeaza un cuplu la scurt timp dupa ce au devenit parinți a venit ca un șoc in lumea showbiz-ului romanesc, mai ales avand in vedere ca cei doi pareau sa se…

- Iulia Salagean a dezvaluit identitatea persoanei cere ar harțui-o in mediul online, cu ajutorul unor conturi false. Fosta soție a lui Alex Bodi o acuza pe actuala iubita a afaceristului ca i-a trimis mesaje jignitoare, din „frustrare”. Iata ce a declarat blondina la Antena Stars!