- Decizia vine la o zi dupa ce presedintele Klaus Iohannis a transmis ca sefia PNL ar trebui sa reactioneze politic fata de acuzatiile de coruptie aduse liberalilor Costel Alexe si Mihai Chirica.

- Comisiile de cultura ale Parlamentului au dat luni, in sedinta comuna, in urma audierii, avize favorabile pentru patru din cei cinci candidati propusi ca membri titulari ai celor patru posturi vacante din Consiliul National al Audiovizualului. Candidatii care au fost audiati sunt: *…

- Fostul consilier prezidential Andrei Muraru a fost avizat favorabil in comisiile parlamentare de politica externa pentru postul de ambasador al Romaniei in Statele Unite. El a declarat, la audierile de miercuri ca este increzator ca pana la finalul mandatului presedintelui Klaus Iohannis romanii vor…

- Directorul regional al Biroului pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), dr. Hans Kluge, a fost decorat, miercuri, cu Ordinul National "Pentru Merit" in grad de Comandor de presedintele Klaus Iohannis. "Sunt increzator ca, prin exemplul personal, veti sustine o organizatie regionala…

- Dr. Hans Kluge, directorul regional al Biroului pentru Europa al Organizației Mondiale a Sanatații a fost decorat, miercuri, cu Ordinul Național „Pentru Merit” in grad de Comandor, de președintele Klaus Iohannis, in cadrul unei ceremonii desfașurate la Palatul Cotroceni.

- Deputatul PSD Brașov, Marian Rasaliu, nu este de acord cu decizia intempestiva a premierului de a-l demite pe Octav Bjoza din funcția de subsecretar de stat. Membru in Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții, parlamentarul brașovean este surprins de modul in care a fost demis…

- Marți, 16 martie 2021, Octav Bjoza a fost demis din funcția de subsecretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989. Reamintim faptul ca Octav Bjoza (83 de ani) a fost numit in 2014 de catre fostul…

- Autoritatile din statul indian Uttar Pradesh au inchis joi temporar emblematicul monument al tarii Taj Mahal in urma unei alerte cu bomba, potrivit mass-media locale, relateaza Xinhua, potrivit AGERPRES. Turistii au fost rugati sa paraseasca monumentul dupa ce s-a primit o amenintare cu bomba.…