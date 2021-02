Ion Dichiseanu a ajuns din nou la spital. Nu are legătură cu pandemia! ”Tata trece din nou printr-o cumpănă” Ioana Dichiseanu clarifica starea sanatații venerabilului artist, model pentru generații de actori, și expune realitatea deloc imbucuratoare in care se afla tatal sau in acest moment. Ioabna dezvaluie ca tatal sau a fost internat din nou. ”Este adevarat ca tata trece din nou printr-o cumpana. Nu a avut nici data trecuta, nici acum, legatura cu Sars Cov2. Totul este din cauza unei investigatii facuta greșit, la inceputul lunii decembrie, dar mai multe detalii voi da la momentul oportun. Știu ca pentru el, cea mai mare bucurie a acestei profesii este iubirea publicului. Așa ca va rog sa ne indreptam… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

