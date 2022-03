Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Romania - Grecia 0-1 și Israel - Romania 2-2, Basarab Panduru are un sfat pentru selecționerul Edward Iordanescu. Dupa ce Alexandru Cicaldau și Dennis Man au fost marcatorii Romaniei cu Israel, Basarab Panduru propune ca Andrei Ivan (25 de ani) sa fie folosit ca atacant central la naționala. Panduru…

- Romania a remizat in Israel, scor 2-2, in a doua partida amicala cu Edward Iordanescu la timona, dupa 0-1 cu Grecia. Cicaldau a marcat primul gol din mandatul noului selectioner, in urma unei pase excelente din partea lui Man in minutul 10. Romania si-a dublat avantajul in minutul 23. Chiriches a recuperat…

- Israel - Romania 2-2. Edi Iordanescu, selecționerul „tricolorilor”, a gasit explicațiile pentru caderea Romaniei din repriza secunda. Noul antrenor al primei reprezentative n-a omis sa aminteasca din nou problemele de lot și a raspuns criticilor venite dupa eșecul cu Grecia (0-1). „Am aratat un fotbal…

- Selecționerul Edward Iordanescu (43 de ani) a primit și vești bune inaintea amicalului cu Israel. Israel – Romania incepe, astazi, de la ora 20:45, la Netanya. Partida amicala, a doua cu Edward Iordanescu pe banca, va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe ProX. Cristian Manea și Dennis Man, doi…

- Romania sustine amicalele cu Grecia pe 25 martie si cu Israel pe 29 martie . In afara de Marian Aioani, si alti jucatori de la Farul, atat de la echipa mare, cat si de la juniori, au primit selectii la echipele nationale, pentru actiuni in perioada urmatoare. Pe locul cinci in play off, Farul are a…

- Darius Olaru (24 de ani), mijlocaș ofensiv, a fost decisiv in victoria obținuta de FCSB pe terenul celor de la FC Argeș, scor 3-2, in etapa a doua din play-off-ul Ligii 1. Președintele piteștenilor, Jean Vladoiu, a fost impresionat de prestația lui Olaru. Fotbalistul celor de la FCSB nu a fost inclus…

- Nationala de fotbal a Romaniei va disputa, luna aceasta, doua partide amicale, cu Grecia, vineri, 25 martie, de la ora 20.15, pe stadionul „Steaua”, si cu Israel, marti, 29 martie, de la ora 20.45, la Netanya. Ambele jocuri vor fi transmise in direct de Pro TV si Radio Romania Actualitati. Pentru cele…

- Federatia Româna de Fotbal a comunicat catre UEFA locul de disputare pentru cele doua jocuri de pe teren propriu din iunie 2022, cu Finlanda si Muntenegru, informeaza frf.ro. Conform sursei citate, tricolorii vor juca pe Stadionul Steaua cu Finlanda (11 iunie) și Muntenegru (14 iunie).…