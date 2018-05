Acest premiu va fi acordat de catre prestigioasa fundatie germana “Hanns Seidel”, informeaza Administratia Prezidentiala intr-un comunicat de presa, potrivit Agerpres. Ceremonia de acordare a premiului va avea loc sambata la Palatul Regal din Munchen – “Allerheiligen-Hofkirche”. Potrivit sursei citate, Fundatia “Hanns Seidel” si conducerea Uniunii Crestin-Sociale din Germania au decis, in unanimitate, acordarea, in 2018, a premiului “Franz Josef Strauss” presedintelui Klaus Iohannis pentru promovarea, in mod constructiv si vizionar, de-a lungul intregii sale cariere politice, a valorilor democratice,…