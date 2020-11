Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, intrebat joi daca a discutat ceva concret despre transportul noului vaccin impotriva COVID-19 din strainatate, cu ocazia vizitei la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice Ramnicu Valcea, ca va vorbi despre aceste…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a discutat, joi, cu cercetatorii de la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice din Ramnicu Valcea despre proiectul romanesc al mașinii cu hidrogen. La Valcea se dezvolta trei aplicații auto, una electrica și doua care…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat dupa vizita facuta la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare din Ramnicu Valcea ca se cunosc lipsurile din acest domeniu și ca "guvernarea va acționa in consecința"."In ultimii ani, cercetarea din Romania, din pacate, nu a beneficiat de atenția și finanțarea…

- Președintele Klaus Iohannis va vizita, joi, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice, care se ocupa de implementarea și promovarea tehnologiilor energetice bazate pe emisii scazute de gaze cu efect de sera, anunța MEDIAFAX. „Cu prilejul Zilei Cercetatorului…

- Președintele Klaus Iohannis are o ședința de lucru, la Palatul Cotroceni, pe tema fondurilor europene, la care participa premierul Ludovic Orban și 5 miniștri. Discuțiile au loc in contextul in care Romania a raportat un numar record de decese și infectari in ultimele 24 de ore. La final, șeful statului…

- Trei membri din Cabinetul premierului Ludovic Orban au anunțat ca se vor testa pentru coronavirus dupa ce Guvernul a anunțat ca prim-ministrul a luat contact cu o persoana infectata. Astfel, vicepremierul Raluca Turcan si miniștrii Fondurilor Europene și Educației, Marcel Bolos și Monica Anisie, se…

- Rectorul Universitații de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie „George Emil Palade" din Tirgu Mures a devenit unul dintre vicepreședinții Consiliului National al Rectorilor din Romania, fiind ales in cadrul unei reuniuni a plenului CNR desfașurata in aceste zile la Brașov. La eveniment au participat…

- Raluca Turcan a afirmat, vineri dupa-amiaza, intr-o conferinta de presa sustinuta la Neptun, ca Romania inregistreaza in prezent cea mai mare rata de absortie a fondurilor europene de la momentul integrarii in Uniunea Europeana. “In aceste noua luni din 2020 am reusit sa atragem 2,2 miliarde de…