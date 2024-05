Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, un cutremur s-a produs in Romania! Seismul a avut loc pe data de 28 aprilie 2024, in ziua de Florii. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), mișcarea tectonica s-a produs la ora 06:43:04 (ora locala a Romaniei).

- Un nou cutremur cu epicentrul in Vrancea a avut loc in noaptea de marți spre miercuri. Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs in noaptea de marți spre miercuri in Vrancea, anunța Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul cu magnitudinea ml 3,3 a avut…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anunțat producerea unui cutremur, miercuri dimineața, 24 aprilie 2024, in zona seismica Vrancea. Fenomenul s-a simțit in mai multe orașe ale țarii. Ce magnitudine a inregistrat seismul. Cutremur, miercuri dimineața, 24 aprilie…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anunțat joi, 28 martie 2024, producerea unui cutremur incadrat la categoria II de intensitate intr-o zona neobișnuita a țarii. Ce informații se cunosc pana la momentul redactarii acestui material. Cutremur intr-o zona neobișnuita…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anunțat producerea unui cutremur langa Romania, sambata, 9 martie 2024. Ce magnitudine a fost inregistrata in urma seismului. Prezentam infornațiile care se știu pana la momentul redactarii acestui articol. INCDFP anunța…

- Un cutremur cu impact simțit a avut loc joi, 29 februarie 2024, la ora 11:25, intr-o zona sensibila din punct de vedere seismic in Romania, a anunțat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Ce informații se știu pana la momentul redactarii acestui material. In…

- Un nou cutremur a avut loc in Romania, chiar in aceasta dimineața. Seismul s-a simțit in mai multe orașe de la noi din țara, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Ce magnitudine a avut cutremurul. Romania, din nou cutremurata…

- Un cutremur a avut loc in aceasta dimineața, potrivit informațiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a fost resimțit in mai multe orașe.