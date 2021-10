Vizita oficiala a lui Klaus Iohannis in Letonia, care ar fi trebuit sa aiba loc vineri si sambata, a fost amanata, deoarece presedintele Letoniei a fost confirmat pozitiv la infectarea cu SARS-CoV2. Potrivit presei letone, presedintele Egils Levits, revenind miercuri seara dintr-o vizita de lucru in Suedia, la Forumul Holocaustului, unde a fost prezent și […] The post Iohannis trebuia sa plece vineri in Letonia, dar presedintele Levits are COVID appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .