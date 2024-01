Cand toata lumea se pregatea sa treaca in noul an, președintele Klaus Iohannis a promulgat o lege care va produce un seism incredibil la nivelul intregii țari. Președintele Klaus Iohannis a promulgat la sfarșitul anului trecut legea privind unele masuri pentru reducerea riscului seismic al cladirilor care vizeaza in principal lacașele de cult. La baza acestei legi a stat o ordonanța de urgența emisa de fostul premier Nicolae Ciuca, dar contrasemnata de liderii UDMR, Hunor Kelemen și Attila Cseke, și adoptata pe repede inainte de Senat și Camera Deputaților. Expertize tehnice pentru… buline roșii…