Iohannis refuz dezbatere. Cristian Terhes: Preşedinte slab, arogant şi dispreţuitor "Fuga lui Iohannis de o dezbatere directa, fata in fata, cu Dancila demonstreaza ca acesta e un presedinte slab, arogant si dispretuitor inclusiv cu propriii sai votanti. Sa refuzi o dezbatere chiar si in turul doi te compromite ca om politic. Tot mandatul lui Iohannis, insa, a fost in aceasta cheie: s-a impaunat cu 'victorii' interne obtinute de serviciile de forta ale statului, care ii sunt INCA fidele, in timp ce pe extern a fost un anonim, care nu a obtinut NIMIC pentru Romania. Pana si presa germana isi bate joc de el. Un candidat care refuza sa aiba o dezbatere in turul doi nu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

