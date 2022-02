Iohannis, mesaj pentru cei speriați că începe războiul: ”Romania este bine apărată” Președintele klaus Iohannis a transmis, vineri, de la Baza kogalniceanu, un mesaj pentru romanii speriați ca in zona noastra ar putea porni un razboi care sa implice și Romania. “Vrea sa fiu explicit, Romania este foate bine aparata. Nici un roman nu trebuie sa se teama, insa trebuie sa știm de unde vine siguranța noastra. In primul rand forțele noastre armate. Sunt pregatite pentru orice scenariu. Romania este in NATO, cea mai puternica alianța militara. Pentru a veni in sprijinul nostru, iata ca avem acești militari pe care i-am salutat azi, aici. Este evident ca NATO este o alianța defensiva,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

