- ​De la tribuna Congresului PNL, președintele Klaus Iohannis a declarat ca nu e niciun motiv ca premierul Florin Cîțu sa-și dea demisia. „Va vad hotarâți și știu ca va doriți ca România sa câștige, sa fie condusa de un guvern în care forța motrice sa fie PNL.…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Florin Citu se intalnesc luni, la Palatul Cotroceni, pentru a discuta pe tema crizei guvernamentale. Intalnirea este programata la ora 12:30. Intalnirea are loc in contextul in care Birourile Permanente ale celor doua Camere se reunesc luni,…

- Președintele Klaus Iohannis critica sever gestul alianței conduse de Cioloș și Barna. ”Noua alianța creata in aceste zile intre USR PLUS și AUR este un afront adus romanilor care, la alegerile parlamentare de anul trecut, au decis prin votul lor drumul pe care trebuie sa mearga țara noastra. Prin alianța…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat pe Facebook la criza prin care trece coaliția de guvernare și la faptul ca USR Plus s-a aliat cu AUR pentru a avea suficiente semnaturi pentru a depune moțiunea de cenzura impotriva guvernului din care face parte. „Noua alianța creata in aceste zile intre USR…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, un mesaj catre clasa politica din Romania, careia ii cere 'cumpaatare, echilibru și deschidere la dialog'. "Alegerile interne din partide nu sunt despre a inlocui prin orice mijloace un lider cu un alt lider, ci sunt despre competiție de proiecte,…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis luni un mesaj dupa alegerile din Republica Moldova, in care ii felicita pe moldoveni pentru vot și pentru "opțiunea clara" pentru integrare europeana. Șeful statului afirma ca Romania "va fi alaturi" de Republica Moldova in susținerea reformelor din aceasta țara.

- Premierul Florin Cîtu a declarat, duminica, la Conferinta judeteana de alegeri a PNL Gorj, ca alegerile din PNL, desi sunt urmarite de toti românii, nu vor afecta guvernarea, iar PNL nu se poate confunda cu PSD care si-a atacat propriul Guvern si propriul premier. Cîtu le-a transmis…

- Florin Cițu a transmis, de la Targu-Jiu, ca Romania poate stabili un nou record de creștere economica, unul care sa depașeasca 10%. Cițu le-a cerut liberalilor sa nu il mai atace pe el și guvernarea sa. Cițu, ministru interimar la Finanțe, dupa ce l-a demis pe Alexandru Nazare, a transmis…