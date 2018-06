Iohannis, la ultima strigare Pus la zid de CCR si amenintat explicit de Dragnea, pentru prima data, cu suspendarea, Klaus Iohannis se agata ca inecatul de pai, in cazul lui de Comisia de la Venetia. Strict faptic, Comisia de la Venetia a trimis o delegatie care sa analizeze la fata locului modificarile operate de majoritatea PSD-ALDE la legislatia juridica […] Iohannis, la ultima strigare is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

