- Presedintele Klaus Iohannis a declarat sambata, la Conferinta Natiunilor Unite privind Schimbarile Climatice (COP28) din Dubai, ca strategiile Romaniei privind schimbarile climatice si energia prevad un mix energetic bazat pe surse regenerabile si energie nucleara pentru o Romanie cu zero emisii nete,…

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca Romania considera energia nucleara drept o sursa stabila de energie si ca tara noastra isi propune sa devina un lider regional in operatiunile si implementarea acesteia, un centru de formare a fortei de munca si un hub pentru lanturile de aprovizionare…

- "Efectele negative ale schimbarilor climatice nu pot fi negate. Trebuie sa acceleram actiunile noastre de atenuare a schimbarilor climatice si, in special, sa decarbonizam rapid sistemele noastre energetice. Acesta este motivul pentru care sunt incantat sa fiu prezent la acest eveniment alaturi de lideri…

- Autoritatea Vamala Romana a anuntat marti, printr-un comunicat de presa, ca va beneficia, in Portul Constanta, de sprijinul unui reprezentat al Serviciului Vamal si de Protectie a Fontierelor al Statelor Unite ale Americii in domeniul analizei de risc si controlului vamal. “Autoritatea Vamala Romana…

- Romania va ramane un sustinator al aprofundarii relatiilor dintre Uniunea Europeana si Republica Cabo Verde (Republica Capului Verde), a transmis, luni, presedintele Klaus Iohannis, aflat in vizita in statul african. In cadrul unei declaratii de presa comune cu presedintele Jose Maria Neves, Klaus Iohannis…

- Un Memorandum de Intelegere pentru dezvoltarea reactorilor mici si modulari rapizi, raciti cu plumb (SMR-LFR), a fost semnat, miercuri, dupa intrevederea pe care presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut-o cu Alexander De Croo, prim-ministrul Regatului Belgiei. ‘In domeniul energiei, ma bucur ca…

- John Kerry, emisarul presedintelui SUA pentru clima, a explicat joi, intr-un interviu pentru Digi24, de ce Statele Unite au ales Romania pentru construirea, la Doicesti, a primei centrale electrice din Europa care va functiona cu reactoare modulare mici (SMR).Intrebat de ce a fost aleasa Romania…