Presedintele Klaus Iohannis a declarat sambata, la Conferinta Natiunilor Unite privind Schimbarile Climatice (COP28) din Dubai, ca strategiile Romaniei privind schimbarile climatice si energia prevad un mix energetic bazat pe surse regenerabile si energie nucleara pentru o Romanie cu zero emisii nete, subliniind ca facilitatile energetice nucleare functioneaza in tara noastra de aproape trei decenii la standarde inalte de productivitate si siguranta, motiv pentru care poate spune ca ”avem o experienta nationala consistenta in acest domeniu”. ”Ne angajam sa finalizam doua noi unitati CANDU la Centrala…