Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a convocat o serie de consultari cu partidele parlamentare, pentru a decide numele viitorului premier. Procedura de consultari este inițiata dupa ce, la data de 12 iunie 2023, premierul Ciuca și-a depus mandatul. Reprezentanții partidelor parlamentare sunt convocați la Palatul…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat partidele parlamentare, astazi, la Palatul Cotroceni, pentru consultari in vederea desemnarii candidatului pentru functia de prim-ministru, potrivit Administratiei Prezidentiale, citata de Agerpres. Consultarile vor avea loc incepand cu ora 12,00, cand la discutii…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat partidele parlamentare, marti, la Palatul Cotroceni, pentru consultari in vederea desemnarii candidatului pentru functia de prim-ministru dupa demisia lui Nicolae Ciuca, potrivit Administratiei Prezidentiale. Programul consultarilor arata ca liberalii și pesediștii…

- In temeiul prevederilor art. 85 alin. (1) și ale art. 103 alin. (1) din Constituția Romaniei, Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a invitat, la Palatul Cotroceni, președinții partidelor și formațiunilor politice reprezentate in Parlamentul Romaniei, pentru consultari in vederea desemnarii candidatului…

- Administratia Prezidentiala a anuntat, luni, programul oficial al consultarilor de la Cotroceni, iar UDMR a fost chemat, marti, la ora 12.30, separat de PSD si PNL. Administratia Prezidentiala a anuntat, luni, programul oficial al consultarilor care vor avea loc la Palatul Cotroceni pentru desemnarea…

- Președintele Klaus Iohannis cheama formațiunile politice parlamentare la consultari, in vederea desemnarii unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Deși au guvernat impreuna cu PNL, PSD și Minoritați, reprezentanții UDMR sunt chemați separat la discuții.Consultari cu partidele și formațiunile…

- Administrația Prezidențiala a anunțat programul dupa care se vor desfașura consultarile de marți, 12 iunie, de la Palatul Cotroceni cu partidele politice parlamentare in vederea desemnarii candidatului pentru funcția de premier.Programul oficial publicat de Administrația Prezidențiala arata ca UDMR…

- Fostul ministru PSD al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, si presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe (PNL), sunt printre cei care ar fi scapat, partial, de acuzatii, daca abuzul in serviciu era incriminat doar pentru prejudicii peste 250.000 lei. Potrivit unor surse politice, decizia politica…