Presedintele Klaus Iohannis are o "rugaminte" pentru Ministerul Justiției și Parlament, in privința proiectelor de legi ale justiției, aflate in dezbatere. Proiectele nu trebuie adoptate fara avizul Comisiei de la Veneția, cerut de USR, și care este posibil sa fie transmis undeva in luna decembrie. Klaus Iohannis a fost intrebat, vineri, la Praga, daca Parlamentul trebuie […]