- Avocatul Poporului, instituție condusa de Renate Weber, a refuzat cererea mai multor ONG-uri de a ataca la CCR legea avertizorului de integritate, motivand ca „Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a țarii”, se arata intr-un comunicat al APADOR-CH. Cererea ONG-urilor catre Avocatul Poporului…

- CCR va judeca pe 13 iulie, in loc de 21 septembrie, cum era termenul inițial, sesizarea privind legea avertizorului de integritate, pe care a cerut-o modificata și șefa EPPO, Laura Codruța Kovesi. Procurorul-sef al Parchetului European, Laura Codruta Kovesi, a anuntat ca ia in calcul posibilitatea…

- Mai multe organizații civice ii cer președintelui Klaus Iohannis, printr-o scrisoare deschisa, sa retrimita la Parlament legea privind protecția avertizorilor de integritate. Organizațiile arata ca legea votata de majoritatea PSD-PNL-UDMR incalca principiile legislației europene și risca sa atraga o…

- Parlamentul a adoptat, in urma reexaminarii cerute de președintele Klaus Iohannis, legea prin care urșii periculoși pot fi uciși și in afara localitaților (extravilan), nu doar in interiorul acestora. „Prin completarile aduse de Parlament, acum avem o reglementare și pentru situația in care acest pericol…

- Legea offshore a fost votata, miercuri, de plenul Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional, cu 248 de voturi „pentru” si 34 „impotriva”. Actul normativ – modificat astfel incat statul roman are drept de preemțiune asupra zacamintelor care urmeaza sa fie exploatate – merge la presedintele Klaus…

- Legea care majoreaza limita de viteza pe drumurile expres la 120 km/ora a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis și urmeaza sa intre in vigoare imediat dupa publicarea in Monitorul Oficial. Care sunt limitele de viteza in afara localitaților Noile modificari aduse Codului Rutier prin aceasta…

- Legea privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet in banda larga, la punct fix, a fost adoptata de Senatul Romaniei, camera decizionala, cu 83 de voturi pentru si niciun vot impotriva. Legea merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis. Proiectul a fost initiat de parlamentarii…