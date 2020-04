Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca in cazul in care se va relua activitatea cu participarea studentilor sau elevilor la scoala, masca de protectie va fi asigurata de autoritati. Premierul a participat la sedinta Grupului de suport tehnico-stiintific privind gestionarea bolilor…

- Elevii din Romania s-ar putea intoarce la școala din 15 mai, in cazul in care autoritațile vor decide ridicarea restricțiilor, insa vor fi impuse anumite reguli stricte, ce vor trebui respectate atat de copii, cat și de profesori.

- Toti elevii, dar si studenții vor incheia anul scolar in aceasta vara. Premierul Romaniei, Ludovic Orban, a anuntat ca daca lucrurile decurg bine, dupa 15 mai, elevii vor putea reveni la cursuri.

- Ministrul Educatiei Monica Anisie a declarat marti ca data exacta privind reluarea curusrlor se va stabili in functie de evolutia pandemiei si masurile luate in continuare pentru prevenirea raspandirii pandemiei de coronavirus in Romania.

- Parinții elevilor din internatul Colegiului Tehnic de Comunicații NV Karpen din Bacau s-au revoltat dupa ce Prefectura a decis evacuarea copiilor pentru a face loc eventualilor suspecți de coronavirus veniți din Italia. “Ne-au scos copiii afara din camin pe motiv ca e un ordin de prefect pentru evacuare.…

- Ce inseamna pentru voi o minune? V-ați gandit vreodata ca poate vi s-a intamplat deja? In luna decembrie 2019, Colegiul Național ,,Ferdinand I” a organizat o campanie de strangere de haine, jucarii și incalțaminte pentru a fi donate copiilor nevoiași din comuna Roșiori, județul Bacau. Elevii din cadrul…

- Școala Gimnaziala „Nicu Enea” Bacau a participat , in anul scolar 2018-2019, la Programul Colgate Romania. Elevii școlii au realizat lucrari pentru concursul de desene din cadrul campaniei. La București un juriu a selectat cele mai bune 12 desene din toata țara. Acestea au fost trimise la New York,…

- Cum se comporta copiii la școala? V-ați pus vreodata aceasta intrebare? Ei bine, nu cred ca v-ar placea sa aflați cum se poarta baieții, in general, pe parcursul pauzelor sau chiar in timpul orelor de curs. In fiecare pauza, ba chiar și dupa ce suna clopoțelul pentru inceperea orei, iar doamna sau domnul…