- Luni, 19 octombrie, la Tallin, Estonia, are loc Summitul virtual și forumul web Three Seas, la care participa și albaiulianul Gruia Ioan Bumbu, președintele Asociație Pakiv Romania. Printre alți participanți la nivel inalt se numara vice-comisarul european Margrethe Vestager, secretarul de stat american…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa luni, 19 octombrie a.c., la Summitul Virtual si Forumul Web al Initiativei celor Trei Mari, organizate de Estonia in format de videoconferinta. Summitul din acest an reprezinta un pas important in procesul de consolidare a Initiativei celor Trei Mari,…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, luni, la Summitul Virtual al Initiativei celor Trei Mari, printre temele de discutie fiind evaluarea progreselor inregistrate, a valorii adaugate si a reperelor viitoare ale Initiativei. Potrivit Administratiei Prezidentiale, Klaus Iohannis va participa,…

- Autostrada anunțata de ambasadorul american la București, prin care SUA vor sa lege Portul Constanța de Marea Baltica, se numește Via Carpathia și este un proiect dezvoltat in cadrul Inițiativei Trei Țari, transmite G4Media . Autostrada ar urma sa porneasca din Lituania și sa traverseze Polonia, Slovacia,…

- Oficialii Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor saluta intentia partenerului strategic, Statele Unite ale Americii, de a sprijini construirea unei autostrazi si a unei cai ferate intre Romania si Polonia In cadrul proiectului ldquo;Initiativa celor Trei Mari", o platforma politica…

- Budapest Business Journal scrie ca dintre aceste banci, aproape toate sunt subsidiare ale altor grupuri bancare mari care sunt deja supravegheate de BCE deoarece au sediul in Belgia, Grecia, Italia si Austria. Croatia si Bulgaria sunt unele dintre cele mai sarace economii ale Uniunii Europene,…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a stabilit un cadru de cooperare stransa cu Banca Nationala Croata (HNB) si Banca Nationala a Bulgariei (BNB) in iulie si va prelua acum supravegherea directa a cinci banci din Bulgaria si opt din Croatia, tari care au aplicat pentru aderarea la zona euro.Budapest…

- Creșterea rolului Romaniei in cadrul Uniunii Europene și al NATO, precum și pe consolidarea și extinderea Parteneriatului Strategic cu SUA raman linii esențiale pe care diplomația romana trebuie sa lucreze in continuare la aprofundarea lor, transmite președintele Klaus Iohannis. „Pentru prima data in…