Stiri pe aceeasi tema

- Dupa vacanța de Paște, elevii se vor întoarce la școala fizic pentru a-și desfașura activitațile, Președintele Românieie Klaus Iohannis a spus ca școlile vor funcționa dupa cele trei scenarii stabilte la începutul lunii februarie, când s-a…

- Dupa nici doua luni de școala, facuta cum s-a putut, elevii intra in vacanța pana dupa Paștele ortodox. Cei care au examene naționale vor sta doar doua saptamani acasa. Ministrul Educației lasa decizia recuperarii materiei pierdute in seama școlilor și a elevilor.

- Noua structura a acestui an școlar a fost publicata ieri in Monitorul Oficial. Al doilea semestru are 16 saptamani de cursuri, fața de 17 inițial, iar ultima zi de școala va fi pe 25 iunie pentru elevii care nu sunt in ani terminali. Și elevii din invațamantul liceal tehnologic și din invațamantul profesional…

- Gradinitele vor putea organiza activitați educaționale cu avizul direcției de sanatate publica (DSP), iar zilele suplimentare in vacanța de primavara se pot transforma in zile de școala cu prezența fizica in toate școlile, in luna iunie. „Pentru reducerea decalajelor din sistemul de Educație, va fi…

- Anul școlar actual se va incheia pe 2 iulie 2021 pentru elevi și nu pe 18 iunie, cum era inițial, anunța ministrul Educației. Sorin Cimpeanu precizeaza ca, practic, doua saptamani din vacanța de vara se muta in vacanța de primavara. „Finalul semestrului al II-lea se decaleaza 2 saptamani. Vacanța de…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca incepand cu 8 februarie, cei mai mulți copii vor merge fizic la școala , dar ca acest lucru depinde de trei scenarii. Scenariul verde este cel mai optimist, acesta insemnand ca „toți copiii merg fizic la școala, și gradinița, și ciclu primar, gimnaziu și liceu”,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca de luni, 8 februarie, odata cu inceperea semestrului II, majoritatea copiilor vor merge fizic la scoala , dar a precizat ca vor fi trei scenarii, in functie de numarul de imbolnaviri de coronavirus din localitați. Șeful statului a explicat ca in scenariul verde,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, joi seara, ca scenariul hibrid – cel care prevedea ca o parte dintre elevi sa fie prezenti in clasa, iar restul sa invete online – nu mai exista. „Experientele din educatie mi-au aratat ca nu este eficient”, a sustinut el. „Toti…