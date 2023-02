Presedintele Klaus Iohannis a reiterat, joi, condamnarea ferma de catre Romania a oricaror tentative ruse de destabilizare. ”Romania ramane, totodata, deosebit de vigilenta fata de actiunile hibride ale Rusiei, care, iata, se intensifica la implinirea unui an de razboi”, a spus presedintele, aratand ca tara noastra va continua sa sprijine in mod ferm respectarea suveranitatii […] The post Iohannis: „Amenințarile din exterior la adresa Republicii Moldova sunt deosebit de ingrijoratoare” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .