Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, cei doi au fost numiti in functii pentru o perioada de trei ani. Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretele de numire a Mihaielei Moraru Iorga in functia de procuror sef al Sectiei de combatere a coruptiei din Directia Nationala Anticoruptie DNA si a lui Remus Iulian…

- Klaus Iohannis a semnat numirea procurorului-șef al Secției de combatere a corupției din DNA și a procurorului-șef al Secției de urmarire penala din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție.Președintele Klaus Iohannis a semnat joi, urmatoarele decrete: - decret pentru…

- Iohannis a semnat numirea procurorului-șef al Secției de combatere a corupției din DNA și a procurorului-șef al Secției de urmarire penala din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție.

- Mihaiela Iorga-Moraru a fost propusa de ministrul Justiției Alina Gorghiu pentru functia de procuror sef al Sectiei de combatere a coruptiei in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). Ministerul Justiției a anunțat, marți, intr-un comunicat de presa, ca ministrul Alina Gorghiu a transmis Secției…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a transmis, marți, procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, cererile de urmarire penala formulate de președintele Klaus Iohannis impotriva foștilor miniștri ai Sanatații, Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila. Aceste demersuri…

- Presedintele Klaus Iohannis,a transmis luni, ministrului justitiei, Alina Gorghiu, cererea de urmarire penala a lui Vlad Vasile Voiculescu si cererea de urmarire penala a Ioanei Mihaila, fosti ministri ai Sanatatii, in dosarul in care sunt acuzati de abuz in serviciu, privind achizitia de vaccinuri,…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, ministrului Justitiei, Alina Gorghiu, cererile de urmarire penala a fostilor ministri ai Sanatatii Vlad Voiculescu si Ioana Mihaila, a anuntat Administratia Prezidentiala. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului a transmis ministrului Justitiei…

- Președintele Klaus Iohannis a dat unda verde cererilor de urmarire penala formulate de DNA in dosarul achiziției vaccinurilor din pandemie. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis luni, 27 noiembrie 2023, ministrului justiției, doamna Alina-Ștefania Gorghiu:- cererea de urmarire penala…