Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații a spus ca a avut o relație buna cu Vald Voiculescu și spera sa lucreze bine și cu premierul. Ioana Mihaila a ținut sa precizeze ca nu va șterge cu buretele aspirațiile avute in comun cu Vlad Voiculescu, insa a subliniat ca perioada care urmeaza este cu Ioana Mihaila, iar mandatul…

- Ioana Mihaila susține, miercuri, o prima declarație de presa din poziția de ministru al Sanatații. „Am propus investiții in instrastructura spitaliceasca. (…)” The post Ioana Mihaila, prima declarație de la Ministerul Sanatații appeared first on Puterea.ro .

- Dupa ce a depus juramantul de investitura la Palatul Cotroceni, Ioana Mihaila iși prezinta planurile ca ministru al sanatații intr-o conferința de presa care va avea loc la Ministerul Sanatații, la ora 19:30. Libertatea va transmite live text principalele declarații facute de noul ministru al sanatații:…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) susține ca datele din cele doua platforme prin intermediul carora sunt raportate numarul de teste, numarul de infectari și numarul de decese asociate Covid-19 din Romania nu pot fi modificate. Fostul ministru, Vlad Voiculescu, a declarat vineri ca intre datele…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat vineri seara ca nu are dovezi care sa demonstreze raportarea eronata a deceselor cauzate de coronavirus, insa diferența dintre raportari poate fi „de ordinul miilor”. Voiculescu a explicat ca morții se raporteaza prin intermediul a doua platforme…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, demis in aceasta saptamana de premierul Florin Cițu, susține, vineri dimineața, o conferința de presa. Este prima ieșire publica a politicianului dupa demitere. Voiculescu a avut o reacție scurta, in care le-a mulțumit cadrelor medicale aflate in prima…

- Instituția condusa de ministrul Nicolae Ciuca respinge acuzațiile conform carora nu a respectat regulile stabilite in privința vaccinarii anti-COVID și spune ca „vaccinarea a mai puțin de 20.000 de cadre militare și personal civil in activitate” din Ministerul Apararii „nu poate fi considerata un privilegiu,…

- Premierul Florin Citu a declarat miercuri ca nu exista un conflict intre el si ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, mentionand ca a fost sesizat in privinta datelor publicate de Ministerul Sanatatii, sesizare careia trebuie sa-i dea curs. "Nu exista o diferenta intre mine si Vlad Voiculescu…