- Intalnirea de la Palatul Victoria, la care au participat premierul Nicolae Ciuca și mai mulți miniștri, a ramas fara concluzii privind costurile caldurii din București. Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, nu știe inca daca va primi bani de la Guvern. Edilul spune ca pana la sfarșitul anului…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, i-a transmis un mesaj ministrului de Finanțe, Adrian Caciu, cerandu-i sa nu se bazeze pe informațiile de la Gabriela Firea. Solicitarea a fost facuta inainte de intalnirea pe care Dan și Caciu o vor avea, subiectul fiind termoficarea orașului București.…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca prețul propus pentru o gigacalorie de energie termica ar urma sa creasca de la 164 de lei la 280 de lei, cu tot cu TVA, majorarea fiind de 70,9%. In cazul in care tariful va fi adoptat de Consiliul General, facturile bucureștenilor la intreținere…

- Gigacaloria platita de bucureșteni ar putea ajunge la 280 de lei, dupa cum a propus primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. Edilul-șef a precizat ca aceasta varianta nu este agreata de catre USR si PSD.„Propunerea pe care am facut-o consilierilor generali a fost ca, incepand de la 1 decembrie 2021,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a parasit sala in care era audiat de membrii Comisiei parlamentare de ancheta privind pretul energiei, a informat Agerpres. Edilul a spus ca sedinta la care a participat a fost un circ cauzat de presedintele comisiei. „Nu am mai putut sa stau in conditiile…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a precizat joi seara ca vor fi folosite decorațiunile pe care le are deja Municipalitatea și ”ne vom limita la ornamente pentru zona centrala a orașului”. Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat joi seara, intr-un mesaj pe pagina sa oficiala…

- Sarbatorile de iarna se apropie cu pași repezi. Bineințeles, pe bucureșteni și nu numai, sarbatorile de iarna ii duc cu gandul la celebrul Targ de Craciun care pana acum a avut loc aproape in fiecare an in centrul Capitalei. Iata ce a declarat primarul Nicușor Dan cu privire la organizarea Targului…

- Gabriela Firea, fostul primar al Capitalei, spune ca Nicusor Dan nu a inceput nicio lucrare in Bucuresti, astfel ca sute de mii de bucureșteni nu au apa calda și caldura, in pragul iernii.