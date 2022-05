Ioan Niculae de la Astra Giurgiu și InterAgro a fost eliberat din închisoare Omul de afaceri Ioan Niculae, candva cel mai bogat om din Romania, a fost eliberat din inchisoare. El a fost condamnat pentru infractiunile de cumparare de influenta, instigare la evaziune fiscala si instigare la spalare de bani. ”Da, este adevarat! A revenit in libertate. Tot timpul ținem legatura, vrem sa menținem echipa in a treia liga. Inscriem echipa acum pentru Liga 3, greaua moștenire ne-a privat de a ramane in eșalonul secund. Nu puteam sa supraviețuim cu -20 de puncte, a fost foarte dificil. Din informațiile mele nu se dorește desființarea acestei echipe, ci dimpotriva. Sa revenim in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

