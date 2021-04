Ioan Deneș (senator PSD): PSD a avut dreptate Senatorul PSD Ioan Deneș a comentat scandalul care s-a declanșat in coaliția de guvernamant, odata cu demiterea lui Vlad Voiculescu. PNL a falsificat datele pandemiei – susține Ioan Deneș. „A fost nevoie ca „partenerii” de guvernare sa se certe pentru a se vedea extrem de clar ca PSD a avut dreptate cand a spus ca PNL a falsificat datele pandemiei!”, a comentat senatorul PSD Ioan Deneș . Ioan Deneș a mai subliniat ca romanii trebuie sa afle tot adevarul, și ca USR are obligația sa voteze LUNI pentru inființarea comisiei de ancheta solicitata de PSD privind falsificarea datelor pandemiei. „Daca… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

