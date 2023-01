Stiri pe aceeasi tema

- Ghinion teribil pentru Dennis Man in partida din Cupa Italiei, dintre Inter si Parma. Internationalul roman s-a accidentat si a cerut schimbare, dupa doar 26 de minute de joc. Dennis Man a inceput partida „de foc” cu Inter din postura de titular. Internationalul roman se afla la a saptea partida consecutiva…

- Gol „extraterestru” in Lyon – Metz 2-1! Ablie Jallow a avut o reușita fabuloasa in Cupa Franței. In urma acestei victorii, Olympique Lyon s-a calificat in 16-imile Cupei Romaniei. Gol „extraterestru” in Lyon – Metz 2-1 Lyon s-a impus in fața celor de la Metz cu scorul de 2-1 și s-a calificat in 16-imile…

- Ciprian Tatarușanu, prins pe picior greșit in Salernitana – AC Milan, scor 1-2. Titularizat in poarta Milanului pentru duelul cu Salernitana, Tatarușanu nu a avut parte de emoții pana in minutul 83. Atunci, la o centrare buna a lui Lassana Coulibaly, goalkeeper-ul roman a fost surprins de faza frumoasa…

- Dennis Man a reusit un nou gol in Serie B. Atacantul de 24 de ani a marcat in meciul Brescia – Parma, din etapa a 17-a. Titularizat de Fabio Pecchia, internationalul roman a avut nevoie de numai 16 minute pentru a deschide scorul. A avut o executie de varf autentic. ⚽ 15′ DEEEEENNISSSSS! Valenti crossa…

- Valentin Mihaila continua sa fie urmarit de ghinion! Atacantul roman s-a accidentat in ultimul meci jucat de Parma in Serie B. Echipa romanilor Dennis Man și Valentin Mihaila a fost invinsa de Benevento, scor 0-1, pe teren propriu. Cei de la Parma au avut un motiv in plus de ingrijorare, in afara de…

- Jose Mourinho a avut un rol important in cariera lui Karim Benzema. Antrenorul de la AS Roma s-a declarat bucuros de faptul ca starul de la Real Madrid a castigat Balonul de Aur. Karim Benzema a cucerit pentru prima data Balonul de Aur, luni, intr-o gala ce a avut loc la Paris. Atacantul de la […] The…

- Atacantul polonez Robert Lewandowski a castigat, luni, trofeul Gerd Muller, acordat celui mai bun atacant din Europa, in cadrul galei pentru Balonul de Aur. Lewandowski a primit trofeul de cele doua fiice ale lui Gerd Muller, care a murit in 2021, la 75 de ani. Robert Lewandowski, discurs emoționant…

- Claudiu Keșeru (35 de ani) a dezvaluit cel mai mare regret din cariera. Atacantul cu 46 de selecții la naționala Romaniei a povestit momentele grele prin care a trecut in 2019, cand s-a aflat foarte aproape de transferul mult visat, la PAOK Salonic. Keșeru iși dorea enorm sa lucreze alaturi de Razvan…