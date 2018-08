Învitație publică pentru deputatul Marius Bodea Omul de afaceri Daniel Niculița il provoaca pe parlamentarul Marius Bodea la o dezbatere pe șantier. Asta dupa ce in nenumarate randuri deputatul a contestat legalitatea proiectul care se desfașoara in zona Rond Vechi, Nicolina. “Va invit pe șantier, domnule parlamentar de Iași, Marius Bodea. Oricand doriți dumneavoastra, sunteți așteptat in locul de care tot ați vorbit in ultima perioada. Haideți sa analizam impreuna legalitatea proiectului și sustenabilitatea lui, de la fața locului. Pe șantier puteți primi explicații de la intreaga mea echipa, cei 120 de muncitori și ingineri din domeniu. ”,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

