Investitorii și băncile centrale continuă să achiziționeze aur, pe fondul temerilor unei noi crize mondiale Investitorii și bancile centrale continua sa achiziționeze aur, pe fondul temerilor unei noi crize mondiale Cererea mondiala de aur a crescut pana la 1.107,9 tone in trimestrul al treilea al acestui an, un avans de 3% comparativ cu perioada similara a anului trecut, a anuntat, marti, Consiliul mondial al aurului (WGC). Potrivit WGC, majorarea investiţiilor în aur din partea fondurilor de tip exchange-traded funds (ETF) a contracarat scăderea achiziţiilor de aur pentru bijuterii, lingouri şi monede, ceea ce a dus la majorarea modestă a cererii de aur în perioada… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

- Banca Centrala a Chinei (PBOC) este "aproape gata" sa emita propria moneda digitala a tarii, a anuntat Mu Changchun, adjunctul directorului de la Departamentul plati al PBOC, transmite Reuters. O echipă de cercetare a PBOC a început în 2014 să exploreze posibilitatea…

