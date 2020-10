Investiţiile în România, analizate de speakeri de top la videoconferinţa News.ro „RoInvest” Videoconferinta are loc in contextul consecintelor economice ale pandemiei Covid-19 si isi propune sa sustina investitiile ca antidot la o eventuala criza economica. Evenimentul va putea fi urmarit pe , pe pagina de si va fi transmis live de televiziunea Profit.ro TV. Pana in prezent la videoconferinta au confirmat participarea Marcel Bolos - Ministrul Fondurilor Europene, Rozalia Pal - Country and Financial Sector Analysis, Economics Department at the European Investment Bank, Cristian Nacu - Senior country officer pentru Romania si Republica Moldova al International Finance Corporation, Ionut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 30 sept - Sputnik. Autoritațile din țara noastra planifica sa semneze un acord cu Guvernul Romaniei privind construcția unor apeducte pentru a fi aprovizionate raioanele Ungheni, Glodeni, Falești și Nisporeni. © Sputnik / Evghenii Panasenco Cum supraviețuiesc satele Moldovei fara…

- În cadrul cercetarii statistice pentru determinarea investițiilor straine directe din anul 2019 au fost colectate și date pentru determinarea investițiilor directe ale rezidenților români realizate în strainatate, arata un studiu publicat miercuri de BNR. Au raportat investiții directe…

- La Chisinau a fost inaugurat primul centru care monitorizeaza si previne posibilile riscuri pentru sanatatea cetatenilor. Crearea institutiei s-a facut cu sprijinul Uniunii Europene și Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Investitiile sunt de peste doua milioane de lei moldovenești.

- Cele doua fabrici au fost demarate in acest an si vor fi finalizate la Catcau in martie 2021, iar la Simand in iulie 2021, au prezentat pentru News.ro reprezentantii companiei. "Companiile din Romania ale Grupului Leier, unul dintre cei mai mari producatori de materiale de constructii din centrul si…

- Pina la ora actuala, in Republica Moldova au fost confirmate 25113 cazuri de infecție cu noul Coronavirus, dintre care 1559 in Transnistria. Starea de sanatate a persoanelor infectate: 425 stare grava (dintre care 40 pacienți sint conectați la aparate de respirație asistata), 1161- stare de gravitate…

- Doi politisti din Ungheni, Republica Moldova, au salvat viata unui tanar de 32 de ani, dupa ce acesta a vrut sa-si puna capat zilelor. Tanarul a fost gasit intr-o padure agatat de creanga unui copac, inconstient si fara semne de viata.

- Potriit unei investigații realizate de Rise Moldova, unul din principalii creatori de știri false legate de Plahotniuc și cosonavirus in Republica Moldova ar fi Corneliu Ababii, editor imagini de la Tv9. Printre știrile false ”create” de acesta ar fi: FIRUL ROȘU Rise Moldova a incercat sa afle cine…

- Autoritatea Electorala Permanenta organizeaza, marti, în parteneriat cu Comisia Europeana pentru Democratie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Venetia), conferinta online cu tema "Utilizarea de noi tehnologii în procesele electorale", scrie Agerpres. Videoconferinta…