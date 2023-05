Stiri pe aceeasi tema

- Școlile din județul Vrancea vor fi dotate cu microbuze electrice pentru transportul elevilor. Consiliul Județean Vrancea va depune spre finanțare proiectul „Verde la educație – microbuze electrice pentru elevi”, in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR), Componenta 15 – Educație,…

- ASTAZI: GREVA GENERALA in toate școlile din Romania: Ce sunt comitetele de greva din fiecare unitate de invațamant și ce atribuții au ASTAZI: GREVA GENERALA in toate școlile din Romania: Ce sunt comitetele de greva din fiecare unitate de invațamant și ce atribuții au Incepe greva din invațamantul romanesc.…

- Compania Naționala de Investiții a atribuit, in data de 11 mai 2023, societații Atlas Company SRL Targu Mureș, un contract in valoare de 6.305.961 de lei, pentru proiectare, execuție lucrari și asistența tehnica din partea proiectantului pe perioada execuției lucrarilor pentru obiectivul de investiție…

- Astazi, cadrele didactice și personalul nedidactic din invatamantul preuniversitar mureșean s-au aflat in greva de avertisment intre orele 11.00 și 13.00. In acest timp elevii au ramas in salile de clasa sub supraveghere. Maria Rezi, președintele Sindicatului din Educatie "Spiru Haret, filiala Mureș…

- L-am insoțit astazi pe primarul liberal din Sancraiu de Mureș, Petru Ionuț Budian, la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, la semnarea unui contract in valoare de circa 3,5 milioane de euro pentru modernizarea a 23 de strazi și 14 artere din comuna sa. Este primul proiect de…

- Guvernul condus de premierul liberal Nicolae-Ionel Ciuca a semnat un nou contract de finanțare prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny" in județul Mureș, a anunțat vineri, 21 martie, Ciprian Dobre, președintele PNL Mureș."17.417.645 lei vor ajunge in comuna Sancraiu de Mureș pentru modernizarea…

- Siguranța online, prevenirea criminalitații informatice constituie preocupari permanente pentru structura de Analiza și Prevenire a Criminalitații din cardul I.P.J Mureș. Cu orice prilej, se abordeaza acest subiect și cele mai cunoscute moduri de operare ale escrocilor din domeniu. Acestor activitați…

- Primaria Comunei Sancraiu de Mureș a depus un proiect intitulat "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Sancraiu de Mureș" in vederea obținerii unei finanțari nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliența, Componenta 15 – Educație, apel…