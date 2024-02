Proiect nou în Sâncraiu de Mureș Primaria Comunei Sancraiu de Mureș a primit cinci oferte, de la un total de 12 agenți economici, in diferite asocieri, in cadrul licitației care vizeaza proiectul de eficientizare energetica a blocurilor din localitate. Potrivit informațiilor furnizate de catre Petru Ionuț Budian, primarul comunei Sancraiu de Mureș, urmatoarea etapa din cadrul licitației va fi analiza de … Post-ul Proiect nou in… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O piesa din fuzelajul unui avion de mici dimensiuni aflat in zbor a cazut ieri dupa-amiaza pe sol, in apropierea unei gradinite din localitatea Nazna. Primarul comunei Sancraiu de Mures, Petru Ionut Budian: Se face o ancheta. E un fuselaj, capota unui avion care este din fibra de sticla, nu este piesa…

- Primarul comunei Sancraiu de Mureș, Petru Ionuț Budian, a prezentat public, in urma cu cateva zile, Raportul de activitate al primarului și al aparatului de specialitate din cadrul Primariei Sancraiu de Mureș, pentru anul 2023. Documentul public este structurat in 35 de pagini și reprezinta, așa cum…

- Lucrarile pe strada Ghioceilor din comuna Sancraiu de Mureș sunt in desfașurare, echipa lucrand la trotuare, multe dintre acestea fiind deja finalizate, a anunțat, la inceputul lunii februarie, Petru Ionuț Budian, primarul localitații. "In continuare, ne vom concentra asupra etapei de asfaltare, imediat…

- Primaria Comunei Sancraiu de Mureș a achiziționat, recent, din fonduri europene, o autoutilitara care va deservi serviciul pentru situații de urgența din cadrul instituției. "Finanțarea nerambursabila a fost obținuta prin intermediul Programului Național pentru Dezvoltare Rurala (PNDR), derulat de Agenția…

- Sfarșitul anului 2023 a adus o serie de greve de avertisment și generale organizate de angajații Ministerului Muncii și Solidaritații Sociale, inclusiv in județul Mureș. Creșterea continua a inechitaților salariale, condiții de munca precare și deficitul de personal au determinat angajații sa acționeze…

- Protestul sindicaliștilor de la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Mureș va continua și in saptamina care urmeaza, cand vor fi organizate și acțiuni de pichetare a sediilor Guvernului și Ministerului Agriculturii. In cazul in care cererile sindicaliștilor nu vor fi soluționate,…

- Moș Nicolae a venit și in acest an cu surprize la cateva sute de copii din comuna Sangeorgiu de Mureș, in cadrul unui eveniment care a avut loc luni seara, 4 decembrie, in parcul central al localitații. Seara magica a fost intregita de un frumos program artistic susținut de cei mici, care au interpretat…

- Primarul comunei Sancraiu de Mureș, Petru Ionuț Budian, a anunțat, in urma cu cateva zile, demararea unei noi investiții. "Am semnat contractul pentru execuția lucrarilor pentru proiectul de "Eficientizare energetica a dispensarului uman", situat pe strada Principala nr. 174 din Sancraiu de Mureș. Aceasta…