Un investitor elvețian a anunțat ca va construi un terminal de cereale intr-un port ucrainean de pe Dunare, masura menita sa impulsioneze exporturile. Este vorba de compania elvețiana Harvest Commodities, care aloca sume importante pentru construirea propriilor depozite de cereale in Portul Izmail. Elvețienii iși pun astfel la punct o infrastructura moderna vitala pentru a sprijini creșterea exporturilor de cereale din acest port de la Dunare. „Investițiile noastre in infrastructura și logistica locala nu numai ca creeaza locuri de munca și aduc valuta straina in regiune, dar asigura și ca granele…