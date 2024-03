La Spitalul de Pneumoftiziologie din Aiud a avut loc predarea/primirea amplasamentului pentru lucrarile de extindere a accesului ambulanței in incinta spitalului, preluarea pacienților cu liftul din exterior prin executarea unei rampe de acces pentru ambulanța și conectarea acesteia cu pavilionul central in zona de triaj, amenajarea a 24 locuri de parcare și o rețea de […] The post Investiție de peste 1,3 milioane de lei in extinderea accesului la Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud first appeared on aiudinfo.ro | stiri aiud | ziar aiud .