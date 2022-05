Investiţie de 14 milioane euro într-o staţie de procesare a seminţelor de floarea soarelui la Afumați. Cerere mare Compania americana Corteva Agriscience a finalizat o investitie de 14 milioane de euro in unitatea de productie de la Afumati din judetul Ilfov, una dintre cele mai moderne facilitati de productie din lume ale grupului si cea mai mare statie de procesare a semintelor din Romania. In total, valoarea investiției de la Afumați se ridica la circa 73 milioane euro. Compania accelereaza astfel dezvoltarea diviziei de seminte de floarea-soarelui in Europa, odata cu finalizarea acestei investitii suplimentare de 14 milioane de euro in facilitatea de productie de la Afumati, cu o capacitatea de procesare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

