- Au fost demarate lucrarile de reabilitare a strazii Griviței, din Targu Jiu. Va fi reabilitat carosabilul, dar va fi realizata și canalizarea pluviala. La intrarea pe strada va fi construit și un sens giratoriu. „Este o investiție ampla, care a debutat mai tarziu pentru ca autoritațile a trebuit sa…

- Lucrarile pentru modernizarea Centrului pentru Persoane Varstnice Fierbinti-Targ sunt pe ultima suta de metri. Presedintele Consiliului Judetean Ialomita, Victor Moraru, s-a asigurat la fata locului ca investitia a fost realizata ca la carte.

- Exportul de energie electrica a fost de 1.976 milioane kWh in primele patru luni, in crestere cu 795,8 milioane kWh fata de perioada similara din 2019, in timp ce consumul final de energie electrica, in aceasta perioada, a fost de 17.885 milioane kWh, cu 5,4% mai mic fata de perioada corespunzatoare…

- Podul are o lungime de aprox. 20 m și este realizat din lemn de brad pe grinzi de metal. Degradarea suferita de-a lungul timpului a presupus intervenții majore, cu alte cuvinte, podul a fost reconstruit cu totul. Costurile lucrarilor sunt de: 98.001,71 lei cu TVA. Lucrarile au fost realizate in cadrul…

- Dupa aproape trei luni de pauza, vor fi reluate lucrarile la Secția Ginecologie din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu. Consiliul Județean Gorj incepuse lucrari de reabilitare completa a Secției Obstetrica-Ginecologie, inainte de debutul pandemiei de coronavirus. Nici nu s-au apucat…

- Lucrarile la doua importante proiecte de infrastructura din judet, de circa 10 milioane de euro vor fi finalizate pana la sfarsitul anului, a anuntat Consiliul Judetean. Este vorba de drumul judetean care face legatura intre localitatile Bunesti, Viscri si Dacia si podul peste raul Olt dintre Crihalma…

- Consiliul Județean a alocat, la finele anului trecut, aproape 5 milioane de lei pentru reabilitarea unui drum de un km. In ședința din aceasta luna, vrea sa mai „puna” inca 5 milioane de lei deoparte. DE CE au nevoie de aproape 10 milioane de lei: Consilierii județeni au votat in luna octombrie 2019…

- Au inceput lucrarile la Sala Polivalenta din Constanta Sala Polivalenta din Constanta, amenajata in zona Badea Cartan, este un proiect de aproximativ 68 de milioane de lei.Echipele de constructori au intrat cu utilajele pe teren pentru pregatirea suprafetei pe care va fi amplasata noua sala de sport…