Investigațiile care ajută la diagnosticul bolii Alzheimer Boala Alzheimer este cel mai frecvent tip de demența și se caracterizeaza printr-o evoluție progresiva și un declin continuu al funcțiilor cognitive. Simptomatologia poate varia de la un pacient la altul, insa printre primele semne ale bolii se numara uitarea unor evenimente sau conversații recente și dificultațile de orientare in timp și spațiu. Odata cu progresia bolii, simptomele se agraveaza pana la tulburari severe de memorie, schimbari ale personalitații și ale comportamentului, ceea ce il face pe pacient sa iși piarda capacitatea de a-și mai desfașura activitațile obișnuite. Fii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Boala Alzheimer este o afecțiune neurodegenerativa, un tip de demența care debuteaza nespecific și insidios, in special dupa varsta de 65 de ani, și care se caracterizeaza printr-un declin gradual al gandirii coerente, al controlului asupra comportamentului și al relaționarii cu cei din jur.

- Investigațiile geoelectrice se utilizeaza de cele mai multe ori pentru minerale utile, explorari geologice dar și geofizica inginereasca. Eco Geodrum iți pune la dispoziție o intreaga echipa de specialiști care te vor ajuta in investigațiile geoelectrice. Aici vei gasi o echipa de specialiști care te…

- Cine este barbatul care o ajuta pe Alina Sorescu in plin divorț de Alexandru Ciucu. Artista s-a mutat din caminul conjugal, iar cei doi soți se lupta in instanța și pentru custodia celor doua fiice. Este o perioada cu multe emoții pentru Alina Sorescu, intrucat și Alexandru Ciucu iși dorește ca fiicele…

- Cu toții știm deja ca bicarbonatul de sodiu de ajuta ori de cate ori ai nevoie, mai ales in gradina. Daca vrei sa te bucuri de o gradina proaspata și plina de legume sanatoase, atunci trebuie sa folosești ingredientul minune. Iata la ce te ajuta daca stropești roșiile din gradina cu bicarbonat de sodiu!

- Victor este un baiat silitor din Baia Mare, elev in clasa I, care iși dorește sa fie la fel ca si ceilalți copii de varsta lui. Eforturile lui sunt mari avand in vedere ca la naștere medicii l-au diagnosticat cu hidrocefalie congenitala. Au urmat trei intervenții chirurgicale, in Cluj Napoca și Germania.…

- Fostul premier, Ion Chicu, spune ca reacția primarului capitalei, Ion Ceban, privind marșul LGBT, „indiferent de raționamentele publicarii acesteia” doar ajuta guvernarea, transmite Noi.md. „Guvernarea a reușit din nou sa distraga atenția opiniei publice de la scumpirea fara precedent a gazelor, decisa…

- Premierul Nicolae Ciuca a prezentat sambata la Bucuresti, in cadrul unei intalniri cu o delegatie a Senatului SUA, posibilitatile oferite de Romania in transportul de cereale provenite din Ucraina, informeaza Guvernul Romaniei.

- FC Argeș a incheiat play-off-ul cu inca o infrangere, 0-1 cu FC Voluntari pe teren propriu. Andrei Prepelița, antrenorul piteștenilor, vorbește despre o reconstrucție a lotului in vara. „Am aratat altfel pana la play-off. Apoi, am vazut și punctele mai slabe ale unor jucatori și asta ne ajuta in a definitiva…