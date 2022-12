Investigaţie aprofundată a Comisiei Europene privind oferta Broadcom de preluare a Vmware, pentru 61 de miliarde de dolari ”Comisia este ingrijorata in mod deosebit de faptul ca tranzactia ar permite Broadcom sa restranga concurenta pe piata pentru anumite componente hardware care interopereaza cu software-ul VMware”, a spus Comisia intr-un comunicat. Reuters a relatat pe 9 decembrie ca Comisia urma sa deschida o investigatie la scara larga asupra acordului, al doilea ca marime la nivel global din acest an. Comisia a spus ca ancheta sa preliminara arata ca tranzactia ar putea permite Broadcom sa restranga concurenta pentru furnizarea anumitor componente prin degradarea interoperabilitatii intre software-ul VMware… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Legea pentru Piete Digitale (DMA) a blocului va forta Apple si gigantul tehnologic Google sa ofere spatiu pentru magazinele de aplicatii terte pe dispozitivele lor iOS si Android. In conformitate cu DMA, care va intra in vigoare treptat in urmatorii doi ani, alternativele terta parte vor avea o cale…

- Firmele financiare din Uniunea Europeana vor trebui sa demonstreze cat de rapid isi pot reveni dupa un atac cibernetic, in conditiile in care se bazeaza din ce in ce mai mult pe serviciile cheie oferite de gigantii din domeniul 'cloud computing', precum Amazon, Microsoft, Google si IBM, informeaza…

- Anuntul, primul facut de Amazon de cand institutiile media, inclusiv Reuters, au scris luni despre planurile de concediere, marcheaza o schimbare importanta pentru o companie cunoscuta pentru crearea de locuri de munca si extinde cele mai recente concedieri care au avut loc in sectorul tehnologiei.…

- Capitalizarea de piata a celor mai mari companii de tehnologie din lume a scazut in acest an cu uriasa suma de 3.000 de miliarde de dolari, majoritatea fiind inregistrate de sase dintre acestea, respectiv Alphabet, compania mama a Google, Microsoft, Meta, Amazon, Tesla si Netflix, urmate la distanta…

- Grupul francez Renault detine o participatie de aproximativ 43% la Nissan, in timp ce firma japoneza detine 15% din actiunile principalulului sau actionar, dar fara drept de vot. In iunie, Nissan a dezvaluit pentru prima data cateva detalii ale pactului sau de alianta cu principalul sau actionar Renault,…

- Furnizorii europeni de servicii de telecomunicatii sunt pe cale sa castige lupta de un deceniu pentru ca asa-numitele companii Big Tech sa plateasca costurile de retea, datorita autoritatilor de reglementare din UE si eforturilor blocului de a controla gigantii tehnologiei din SUA, potrivit unor…

- Cele 27 de tari membre ale UE negociaza propuneri facute saptamana trecuta pentru a controla cresterea preturilor energiei si a reduce costurile pentru consumatori, dar Bruxelles-ul exploreaza deja adoptarea unor masuri suplimentare. Intr-o lucrare distribuita statelor membre miercuri seara si publicata…

- In ultimii ani, giganți tech precum Amazon și Microsoft au anunțat investiții importante in infrastructura cloud in Grecia, iar acum a venit randul Google sa deschida un „hub” de cloud computing. Presa locala a scris ca investițiile companiei vor fi de ordinul sutelor de milioane de euro, iar premierul…