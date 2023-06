Invenții sumeriene care au schimbat lumea. Sumer, civilizația învăluită în mister Despre sumerieni se spune ca au fost primii oameni de pe pamant, iar civilizația lor a fost pe cat de veche, pe atat de avansata tehnologic. Asta ii face pe unii adepți ai teoriei extratereștrilor antici sa afirme ca sumerienii au beneficiat de ajutorul unor civilizații de pe alte planete pentru invențiile lor care au schimbat cursul istoriei noastre. Progresul tehnologic de astazi, ca și beneficiile unei vieți civilizate, datoreaza totul descoperirilor facute in lumea antica. Poporul sumerian a aparut in Mesopotamia („Țara dintre cele doua fluvii” – Tigru și Eufrat) in jurul anului 4000 i.H.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

