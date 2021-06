Invazie de broscuțe într-o localitate de lângă Capitală Zilele acestea am asistat la mai multe „invazii” de daunatoare. In Capitala au fost surprinse imagini cu șobolani care umbla pe strada, la mare este invazie de buburuze, iar acum un locuitor din localitatea ilfoveana Chiajna a publicat pe rețelele de socializare imagini cu broscuțe. Imaginile au fost postate pe Facebook de un locuitor din zona care a observat invazia de broscuțe in timp ce iși plimba cainele. Barbatul a scris in mesajul sau ca este vorba de intersecția strazilor Orhideelor cu Salcamilor, din Chiajna. In filmarea publicata pe Digi24 se observa zeci de broscuțe care sar dintr-o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO. Dupa șobolani și buburuze, „invazie” de broscuțe intr-o localitate din Romania Dupa invazia șobolanilor și țanțarilor din București, cea a buburuzelor de pe litoral, apar imagini cu broscuțe care au ajuns intr-o o zona din localitatea ilfoveana Chiajna, de langa Capitala.

- O fetița afgana de doar patru ani a fost suprinsa cu dulciuri de catre un polițist de frontiera roman. Cel care a trait aceasta experiența este un polițist de frontiera care a participat la șapte misiuni internaționale la activ. Zilele trecute a luat parte alaturi de colegii lui la o acțiune de patrulare…

- Un tanar din Iași a povestit online prin ce a trecut, dupa ce a sunat la 112 in speranța ca o ambulanța il va ajuta pe tatal lui. Tatal acestuia a trecut prin momente ingrozitoare dupa ce, in timp ce dormea, i-a intrat in ureche o insecta. Fiul a sunat la ambulanța, iar operatorii de la 112 i-au spus…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose apreciaza, intr-o postare pe Facebook, ca zilele ministrului Cristian Ghinea in guvern sunt numarate, dupa "rateul extrem de grav al depunerii la termen a PNRR, mai ales dupa ce a ajuns la Bucuresti ecoul impresiei catas

- O cofetarie din Ungaria a lansat o gama de deserturi-spuma cu tematica vaccinuri contra COVID-19. Inițiativa vine in sprijinul clientilor de a-și uita temerile legate de diferitele tipuri de vaccinuri sau la implicatiile imunizarii cu unul sau altul dintre seruri, informeaza Reuters. In cofetaria familiei…

- Dezvoltatorul imobiliar Impact, controlat de omul de afaceri Gheorghe Iaciu, a fost dat in judecata de Asociația Locuitorilor Cartierului Greenfield. Asociația solicita in instanța suspendarea sau anularea aprobarii PUZ-ului unor noi blocuri in Greenfield. Plangerea a fost depusa la Tribunalul București,…

- Sute de voluntari, medici si asistenti din spitalele timisorene, alaturi de studenti medicinisti si comunitate isi vor reuni fortele, in perioada 23-25 aprilie, intr-un maraton al vaccinarii, se arata intr-un comunicat de presa transmis de primarie. Pe parcursul a trei zile non-stop, atat ziua cat și…