- Traian, elev (din toamna al clasei a XII-a) la Colegiul „Gheorghe Șincai” din Baia Mare, a fost selectat in echipa care va reprezenta țara noastra la faza internaționala a competiției. „Dupa 4 zile de testari intensive (peste 14 ore cumulat), Traian a fost selectat in echipa care va reprezenta Romania…

- Sportivii romani au cucerit alte șase medalii, dintre care una de aur, doua de argint si trei de bronz, la Festivalului Olimpic al Tineretului European, competiție ce are loc la Banska Bystrica (Slovacia). Medalia de aur a fost castigata de judoka Bogdan Alexandru Petre la cat. 100 kg, iar cele de argint…

- Cel mai cunoscut biolog maramuresean, Beres Iosif, a implinit ieri o frumoasa varsta. S-a nascut in Sighet, pe data de 28 iulie 1933, a urmat cursurile Facultații de Biologie, la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca. Șef al secției Științele Naturii și director adjunct al Muzeului Maramureșan…

- Reprezentativa feminina de handbal cadete a Romaniei (FOTO) a cucerit medaliile de argint la Campionatul European Under 16, al carui turneul final a fost gazduit de orașul suedez Goteborg, in perioada 4-8 iulie. In finala de vineri, 8 iulie, cadetele noastre au cedat in fața Spaniei cu 19-29. Inițial,…

- Alarma cu bomba la PTF Sighetu Marmației la podul istoric care face legatura intre Romania și Ucraina. In acest moment traficul este BLOCAT. Conform primelor informații se pare ca totul a pornit de la un apel telefonic primit la 112. O voce de barbat anunța faptul ca SRI este in alerta maxima. Toata…

- Eminența Sa Cardinal Leonardo Sandri, Prefect al Congregației pentru Bisericile Orientale de la Vatican și Mare Cancelar al Institutului Pontifical Oriental din Roma, insoțit de Excelența Sa Miguel Maury Buendia, Nunțiul Apostolic in Romania și Republica Moldova se afla astazi intr-o vizita pastorala…

- In data de 31.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 74.662 de persoane, dintre care 11.862 de cetateni ucraineni (in crestere cu 20 % fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.656 cetateni ucraineni (in…

- In data de 30.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 78.868 de persoane, dintre care 9.878 de cetateni ucraineni (in crestere cu 7,5 % fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.122 cetateni ucraineni (in…