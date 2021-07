Inundațiile devastatoare din Europa: Bilanțul urcă la 170 de morți Bilanțul inundațiilor devastatoare urca la 170 de morți în Germania și Belgia, conform celui mai recent bilanț al autoritaților, în timp ce sute de oameni sunt înca dați disparuți, scrie Reuters.

Aproximativ 143 de oameni au murit în urma inundațiilor din cel mai grav dezastru natural din Germania din mai bine de jumatate de secol. Cel mai grav afectat este districtul Ahrweiler, la sud de Köln, unde și-au pierdut viața 98 de persoane.

Sute de oameni sunt înca disparuți, deoarece mai multe zone sunt în continuare inaccesibile din cauza nivelului ridicat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

