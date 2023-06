Inundațiile au făcut prăpăd în zeci de localități din județ. Salvatorii au evacuat 23 de persoane Potrivit unui bilanț primit, pana la acest moment, de la Instituția Prefectului Hunedoara, in urma fenomenelor meteorologice extreme de tip cod Roșu și Portocaliu, au fost afectate 30 de localitați, 2 drumuri naționale, 4 drumuri județene și 3 drumuri comunale au fost blocate, iar aproximativ 170 de anexe inundate. De asemenea, mai multe echipaje de salvatorii de la ISU Hunedoara au intervenit și au evacuat 23 de persoane dintre care 3 copii, aceștia menționand ca nu exista victime. In localitatea Silvașu de Sus, aluviunile au amenințat inundarea a mai multor gospodarii. Circulația… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

