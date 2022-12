Stiri pe aceeasi tema

- Drumarii si pompierii din judetul Caras-Severin au intervenit dupa ce precipitatiile din ultimele 24 de ore au cauzat inundatii pe mai multe drumuri, inclusiv DN 57. In aceasta dimineata SDN Caransebeș și DJ Caraș–Severin au raportat ca pe un pod colmatat pe DN 57, in zona localitatii Comoraste, unde…

- Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara au adunat saci intregi de gunoaie din parcarile drumurilor naționale aflate sub jurisdicție, inclusiv in județul Hunedoara. Reprezentanții DRDP Timișoara atenționeaza ca amenzile pot ajunge pana la 6.000 de lei. Drumarii…

- Trafic ingreunat pe DN 6, in apropiere de Domașnea (CS), in urma unui accident rutier mortal. Un autoturism și un autocamion au intrat in coliziune frontala. Circulația rutiera se desfașoara pe un singur fir, alternativ, prin dirijarea poliției, valorile de trafic fiind ridicate. „In timp ce un conducator…

- Polițiștii din Caraș-Severin s-au confruntat in acest weekend cu mai multe situații care puteau deveni periculoase, daca șoferii implicați nu erau opriți la timp. Cel mai recent incident s-a petrecut in aceasta dimineața, cand polițiști din cadrul Stațiunii Baile Herculane au fost sesizați prin apel…

- O persoana și-a pierdut viața intr-un accident de circulație petrecut pe DJ 608 din Caraș-Severin, intre Borlova și Muntele Mic. Din primele informații, o mașina s-a rasturnat intr-o rapa adanca de 5-10 metri, iar o persoana a murit. La fața locului s-au deplasat o autospeciala și o ambulanța SMURD…

- O persoana și-a pierdut viața intr-un accident de circulație petrecut pe DJ 608 din Caraș-Severin, intre Borlova și Muntele Mic. Din primele informații, o mașina s-a rasturnat intr-o rapa adanca de 5-10 metri, iar o persoana a murit. La fața locului s-au deplasat o autospeciala și o ambulanța SMURD…

- Avertizari de inundații pentru 18 bazine hidrografice Foto: Arhiva. Hidrologii au emis o serie de avertizari de inundații pentru 18 bazine hidrografice. Sunt active doua coduri portocalii pentru râuri din județele Mureș, Bistrița-Nasaud, Bihor, Hunedoara, Arad, Caraș-Severin și Timiș,…