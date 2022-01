Stiri pe aceeasi tema

- Zece persoane au murit duminica si luni in urma ploilor torentiale si a inundatiilor care s-au produs in statul Minas Gerais din sud-estul Braziliei, au anuntat marti autoritatile locale, citate de AFP. Oficialii brazilieni au avertizat in legatura cu riscul de producere a unor noi inundatii…

- Cel putin 21 de persoane au murit in masinile lor din cauza frigului si mai multe au ramas blocate dupa o furtuna de zapada care a acoperit drumurile de acces spre o populara zona muntoasa din Pakistan, aflata la 65 de kilometri distanta de Islamabad, relateaza sambata EFE. Peste 100.000 de…

- Precipitațiile abundente au dus la surparea malurilor raurilor și la creșterea nivelului apei in zonele rezidențiale, conform agenției naționale pentru dezastre. FOTO:PROFIMEDIAReprezentanții Walhi, un ONG pentru protecția mediului, spun ca defrișarile au determinat amploarea inundațiilor. FOTO:ProfimediaCopacii…

- Cel puțin 29 de oameni au murit, dupa ce o barca s-a scufundat. Tragedia a avut loc in nordul Nigeriei, iar majoritatea victimelor erau copii cu varste cuprinse intre 8 și 15 ani. Potrivit autoritaților, șase persoane au fost salvate, dar 13 cadavre nu au fost inca gasite. Se pare ca in ambarcațiune…

- O tragedie de proporții a zguduit Bulgaria cu cateva ore in urma! Cel putin 45 de oameni au murit dupa ce un autobuz a luat foc. Incidentul a avut loc in noaptea de luni spre marti, pe o autostrada in vestul Bulgariei. Din nefericire, printre victime se numara și mai mulți copii. Iata cum s-a intamplat,…

- Cel puțin 45 de persoane au murit intr-un incident rutier care a avut loc in Bulgaria, in noaptea de luni spre marți. Un autocar din Macedonia de Nord a luat foc, iar printre victime se numara și 12 copii.

- Doua persoane au murit, iar alte patru, intre care 3 copii, au fost ranite intr-un accident produs luni seara in județul Dambovița. Potrivit IPJ, accidentul s-a produs pe DN 7, in Tartașești, unde a avut loc o coliziune intre doua autoturisme. In urma impactului, un barbat de 79 de ani și o femeie de…

- Cel putin 26 de persoane au murit dupa ce un autobuz de pasageri a cazut intr-un sant miercuri in Kashmirul administrat de Pakistan, au anuntat mai multi oficiali, citati de DPA. "Cel putin 26 de persoane, inclusiv femei si copii, au fost ucise in accident", a spus Mohammad Yasin, un ofiter…