O inundație a avut loc astazi dupa amiaza la stația de metrou Gorjului, dupa ce o conducta cu apa calda s-a spart și a inundat parțial zona. In urma incidentului, echipele de intervenție au decis sa inchida temporar intrarea dinspre Piața Gorjului a stației de metrou. Apa a aparut la baza scarilor de acces in stația de metrou. In urma verificarilor facute la fața locului, s-a constatat ca avaria s-a produs la o conducta a furnizorului de apa calda din București. Apa este captata de rigolele din stație, precizeaza reprezentanții Metrorex. Mai multe echipe specializate Metrorex și ale furnizorului…