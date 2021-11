Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden și liderul chinez Xi Jinping au subliniat responsabilitatea reciproca pe care o au in fața lumii pentru a evita conflictele, in cadrul unei discuții in regim online pe care liderii celor mai mari doua economii ale lumii au avut-o luni timp de mai multe ore, relateaza…

- Presedintele chinez Xi Jinping si omologul sau american Joe Biden vor participa la un summit virtual marti dimineata, a anuntat sambata ministerul chinez de externe, transmite Reuters. Cei doi lideri vor face un schimb de opinii despre relatiile bilaterale si probleme de interes comun, a declarat…

- Dalai Lama, liderul spiritual al Tibetului, i-a criticat miercuri pe liderii Chinei despre care spune ca „nu înțeleg diversitatea diferitelor culturi”, afirmând însa ca nu are nimic împotriva „surorilor și fraților chinezi” ca oameni și ca susține în…

- Presedintele sefilor de stat major din SUA, generalul Mark Milley, a oferit miercuri prima confirmare oficiala din partea Statelor Unite a unui testul”foarte ingrijorator” de arme hipersonice efectuat de China, care, potrivit expertilor militari, pare sa arate ca Beijingul vizeaza un sistemul orbital…

- Este bine cunoscuta poziția Chinei, care considera Taiwanul drept o provincie a sa și ca Beijingul este singurul in drept sa reprezinte China la ONU. Guvernul de la Taipei revendica insa dreptul de a fi și el prezent la Națiunile Unite. Un comunicat citat de Reuters, Departamentul de stat al SUA, anunța…

- Presedintele chinez Xi Jinping a declarat luni ca tara sa va sustine intotdeauna pacea mondiala si regulile internationale, cu ocazia aniversarii a 50 de ani de la revenirea Chinei la Organizatia Natiunilor Unite, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Declaratiile liderului chinez survin dupa ce…

- Presedintele chinez Xi Jinping s-a angajat sambata sa realizeze ”o reunificare pasnica” cu Taiwanul si nu a facut nicio referire directa la utilizarea fortei, dupa o saptamana de tensiuni cu insula revendicata de China care au provocat ingrijorare la nivel international, transmite Reuters, informeaza…

- Casa Alba a anuntat vineri ca diplomatul de cariera Nicholas Burns a fost desemnat ambasador al SUA in China de catre presedintele Joe Biden, un semnal ca administratia de la Washington urmareste ca acesta sa joace un rol mai important in relatiile din ce in ce mai tensionate dintre cei doua rivali…