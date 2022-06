In urma cu cateva zile, Sectia de Pediatrie de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Craiova a constatat ca mancarea pentru pacienti era „neconforma”. Sesizata, conducerea spitalului a hotarat sa faca un departament de dietetica pentru verificarea hranei. In plus, a anuntat comisarii judeteni ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) si reprezentanti ai Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Dolj. Acestia au descoperit mai multe nereguli, in urma carora furnizorul de hrana a fost amendat. GdS a solicitat celor doua autoritati informatii…