Intrevederea ministrului afacerilor externe Luminita Odobescu cu ambasadorii statelor membre UE la Bucuresti

- Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu a avut vineri, 29 septembrie 2023, o intrevedere cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditati la Bucuresti. Evenimentul a fost organizat de Ambasada Spaniei in Romania, in contextul detinerii de catre Spania a Presedintiei rotative a Consiliului…

- Actiunile si intrevederile ministrului afacerilor externe Luminita Odobescu in cea de a treia zi de participare la saptamana la nivel inalt a Adunarii Generale a ONU Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu a continuat, miercuri, 20 septembrie, in marja celei de a 78 a sesiuni la nivel inalt a…

- Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu a participat, la 18 septembrie 2023, la reuniunea informala a ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, care s a desfasurat la New York, in marja Saptamanii la nivel inalt a celei de a 78 a sesiuni a Adunarii Generale a ONU. Ministrul afacerilor…

- Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu l a primit vineri, 15 septembrie 2023, pe ambasadorul Regatului Hasemit al Iordaniei, Sufyan Qudah, in vizita de ramas bun. Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu l a primit vineri, 15 septembrie 2023, pe ambasadorul Regatului Hasemit al Iordaniei,…

- Ministrul afacerilor externe, Luminita Odobescu, a participat joi, 7 septembrie 2023, la o dezbatere pe tema investitiilor, care a avut loc in cadrul Forumul de Afaceri al Initiativei celor Trei Mari I3M , de la Bucuresti.Ministrul afacerilor externe, Luminita Odobescu, a participat joi, 7 septembrie…

- 25 iulie 2023Comunicat de presa Primirea de catre ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu a ambasadorului Confederatiei Elvetiene in Romania, Arthur Mattli , in vizita de ramas bun Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu l a primit marti, 25 iulie 2023, pe Arthur Mattli, ambasadorul Confederatiei…

- 13 iulie 2023 Comunicat de presaPrimirea de catre ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu a ambasadorului Republicii Finlanda in Romania, Marjut Akola, in vizita de ramas bun Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu a primit o joi, 13 iulie 2023, pe ambasadorul Republicii Finlanda in Romania,…

- Ministrul Afacerilor Externe a participat la Reprezentanța Comisiei Europene din București la conferința de presa care marcheaza preluarea, pentru a doua jumatate a anului, a președinției Consiliului UE de catre Spania. Luminița Odobescu a salutat angajamentul Madridului in dosarul Schengen, spunand…